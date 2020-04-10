شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الفيروسات: نبحث استخدام دواء للإيدز لعلاج مصابى كورونا وتوفيره بمصر خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى، إنه جارى العمل من أجل الحصول على عقار من الخارج يعالج نقص المناعة المكتسبة "إيدز" ومضاد لفيروس كورونا المستجد، في حال عدم استجابة المصابين للعلاجات الحالية، موضحا أن "هذا العقار موجود فى مصر بصورة قليلة، ونعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الدكتور أشرف حاتم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عقار Kaletra الذى يستخدم في علاج الإيدز، يتم استخدامه فى حالة عدم استجابة المريض لمضادات الفيروسات المتوفرة حاليا "أفيجان" و "التاميلفو" واستمرار الالتهاب الرئوى لدى المصاب، موضحًا أنه سيتم توفيره خلال شهر.