فيديو الحلقة الثالثة.. لو انت بائع في محل هنقولك ازاى تحمى نفسك من كورونا ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لعدد من الفئات التي لا تستطيع التوقف عن ممارسة عملها مثل عمال الدليفرى والسائقين و البائعين، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
فى الفيديو التالى يقدم الخليج 365 الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة هذه النصائح و هي للبائعين من بينها تطهير الاسطح والمحلات جيدا وكذلك تطهير العملات اثناء التعامل مع الزبائن حيث انها تعتبر مصدر لنقل الفيروس
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