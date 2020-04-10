شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو الحلقة الثالثة.. لو انت بائع في محل هنقولك ازاى تحمى نفسك من كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لعدد من الفئات التي لا تستطيع التوقف عن ممارسة عملها مثل عمال الدليفرى والسائقين و البائعين، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

فى الفيديو التالى يقدم الخليج 365 الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة هذه النصائح و هي للبائعين من بينها تطهير الاسطح والمحلات جيدا وكذلك تطهير العملات اثناء التعامل مع الزبائن حيث انها تعتبر مصدر لنقل الفيروس