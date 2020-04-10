شكرا لقرائتكم خبر عن "توى العالمية للسياحة" تمدد تعليق رحلاتها حتى 15 يونيو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة توى Tui العالمية عملاق السياحة تمديد إلغاء عطلاتها على مدى الأسابيع الخمسة القادمة بسبب وباء الفيروس التاجي، وقالت الشركة أنها علقت جميع الرحلات حتى 14 مايو، وتم تعليق رحلات ماريلا كروز حتى يونيو على الأقل.

يأتي ذلك وسط قيود السفر العالمية بسبب COVID-19 ، التي أصابت أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 82000 حالة وفاة.

وقالت متحدثة باسم توي: "نحن نراقب الوضع باستمرار وسنبدأ في أخذ الناس في عطلة مرة أخرى بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك، في هذه المرحلة من الزمن ، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بدقة بموعد ذلك ، لذلك في الوقت الحالي سنراقب عن كثب برنامجنا ونستمر في تعديل وتكييف المواعيد بما يتماشى مع أحدث نصائح السفر العالمية."

وأضافت أن العملاء الذين ألغوا حجزهم "سيكونون قادرين على تعديل عطلتهم إلى أي عطلة Tui package أخرى معروضة للبيع" على موقعها الإلكتروني.

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وأكدت شركة توى Tui ، أكبر شركة سياحة في العالم ، أنها حصلت على الموافقة على قرض بقيمة 1.8 مليار يورو لمساعدتها على تحمل إغلاق عملياتها بالكامل تقريبًا، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق وسفن الرحلات البحرية نتيجة لفيروسات كورونا.

وقالت الشركة إن القرض الذي يقدمه بنك التنمية الألماني المملوك للدولة KfW ، سيعزز التسهيل الائتماني الحالي لـ Tui البالغ 1.75 مليار يورو ، مما يمنحه أكثر من 3 مليار يورو في التمويل.

وتراجعت أسهم توي أكثر من 60% هذا العام حيث أغلقت الحكومات الحدود وأغلقت الفنادق في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وتراجعت أسهم توي أكثر من 60% هذا العام حيث أغلقت الحكومات الحدود وأغلقت الفنادق في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.