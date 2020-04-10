أخبار مصر.. خط سير منفصل بمستشفيات الحميات والصدر للمشتبه بإصابتهم بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفي الحكومة لعدة شائات حول نفس المستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي للقمح، وشائعات متعلقة بالاتصالات والتموين والمنافذ، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.



المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا و12 شائعة

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق حول كورونا و 12 شائعة.

وتضمنت الحقائق التأكيد على إنه لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.

والتأكيد على أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وانه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.



عمر الشريف مع صالح سليم

فى ذكرى ميلاد لورانس العرب.. شاهد عمر الشريف يعترف بأسباب تشجيعه للأهلى

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الشريف "لورانس العرب" الذى عشقه الملايين وأصبح فتى أحلام الفتيات، اشتهر بموهبته وأفلامه حتى وصل للعالمية، وكرمه العالم فى المهرجانات الدولية.

الفنان العالمى الراحل عمر الشريف حين كانوا يسألونه: "ليه أنت أهلاوي"، كان يجيب بصراحته المعهودة: "عشان صالح سليم.. اللى حببنى فى الأهلى والكورة هو صالح سليم"، فعلها الشريف وأفصح أكثر من مرة عن انتمائه للنادى الأهلى، على الرغم من أن النجوم على الأغلب يخفون إنتماءهم الكروى حتى لا يخسرون جزء من جماهيريتهم.



دار الافتاء المصرية

دار الإفتاء: صلاة الجمعة تصلى ظهرا 4 ركعات فى المنزل

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لا تجوز صلاة الجمعة اليوم فى المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو بل تصلى ظهرًا أربع ركعات.

وكانت وزارة الأوقاف جددت تنبيهاتها للأئمة والمؤذنين فى المساجد، بشأن أذان صلاة الجمعة، اليوم، حيث أكدت الوزارة أن يتضمن الأذان: جملتى " ألا صلوا فى بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا فى رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم فى الجمعة الماضية.



مستشفي الحميات

الحكومة: تخصيص خط سير منفصل بمستشفيات الحميات والصدر للمشتبه بإصابتهم بكورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.



هيئة الارصاد الجوية

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت ، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا،شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا



رسالة تضامن بين مصر وإيطاليا

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

انتشرت لافتات فى شوارع العاصمة الإيطالية روما، تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا، وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى فى ظل انتشار كبير لوباء كورونا.



احمد فتحي

أحمد فتحي يفقد 1.5مليون جنيه فى أحدث قيمة تسويقية بعد قرار الرحيل عن الأهلى

تراجعت القيمة التسويقية لأحمد فتحى، ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر، بمقدار مليون ونصف جنية تقريباً، فى آخر تحديث لأسعار اللاعبين وفقاً لموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

وكانت القيمة التسويقية لأحمد فتحى قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع بعد التاريخ السابق إلى 5 ملايين و600 ألف جنيه.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها الجوكر كانت فى موسم 2011/2012 عندما كان بين صفوف الأهلى أيضاً، حيث وصلت قيمة اللاعب إلى 43 مليون و190 ألف جنية.



الوقاية من كورونا

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

الحكومة تفند شائعة طرح علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 7 حقائق حول كورونا ، تضمنت التأكيد على إنه لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.

وأكدت أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وانه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.



وزارة التعليم العالى

التعليم العالى تكذب شائعة نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات الجامعة

نفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الجامعية، وأن جميع المستلزمات الطبية والوقائية متوافرة بالمستشفيات الجامعية بشكل طبيعي، مع توافر مخزون كافٍ منها، مُشددةً على متابعة الوزارة باستمرار لموقف المستلزمات الطبية، وطلب أي كميات إضافية قبل الاحتياج إليها.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة انه تم تجهيز المستشفيات الجامعية بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيز ما يزيد عن 35 ألف سرير، بالإضافة إلى 3959 سرير رعاية مركزة، و431 سريراً للرعاية المركزة للأطفال، و838 حضّانة، فضلاً عن 2754 جهاز تنفس صناعي، أما فيما يتعلق بالقوى البشرية، فقد وصل إجمالي عدد الأطباء لمختلف التخصصات بالمستشفيات الجامعية نحو 3999طبيباً، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

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حصاد القمح

الحكومة: مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. وحصاد 9 ملايين طن محلى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز المخزون الاستراتيجى للقمح فى مصر، تواصل المركز مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية وقد تم نفى تلك الأنباء، وأوضحت الوزارتان أن المخزون الاستراتيجى من القمح آمن وكافٍ، ومن المتوقع حصاد 9 ملايين طن من القمح المحلى من خلال المساحة المنزرعة حاليًا والتى تبلغ 3.4 مليون فدان.

وفى سياق متصل، قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطى إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوى المستخدمة، فضلاً عن الجهود التى تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.

ماكرون يؤكد احترام الطقوس الدينية فى دفن ضحايا كورونا من المسلمين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له بخصوص الجدل الدائر حول مراسم دفن المسلمين من ضحايا الوباء المتفشى في العالم "كورونا المستجد"، إن كل طائفة وديانة تدفن ذويها وفقاً للشريعة والعادات والتقاليد الخاصة بها، مشيراً إلى أهمية أحترام كل ديانة وطقوسها.



اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات والعاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا" .

اعرف قرارات جامعة الأزهر لتنظيم امتحانات نهاية العام.. إنفوجراف

أعلنت جامعة الأزهر عدد من القرارات الخاصة بمصير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى ضوء المستجدات الأخيرة من انتشار فيروس كورونا.

إ- الغاء الامتحانات الشفهية والقرآن وامتحانات التعيين وإضافة درجاتها لدرجات الامتحانات التحريرية.

2- إلغاء امتحان "ميد تيرم" وإضافة درجته إلى امتحان الفصل الدراسى الثاني 2019-2020 م، وذلك حسب لائحة كل قطاع.



صوبة زراعية صديقة للبيئة

تعرف على تفاصيل مشروع أكبر صوبة زراعية صديقة للبيئة بالوادى الجديد

تتميز محافظة الوادى الجديد بزراعة أجود انواع النخيل على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد أشجار النخيل ما يزيد عن 2 مليون نخلة من أفضل الأنواع والتى تمثل المحصول الاستراتيجى لسكان المحافظة ويعتمد عليها المزارعون فى مصدر دخلهم السنوى على الرغم من تعرضهم لخسائر فادحة بسبب تكرار نشوب الحرائق فى آلاف الأشجار من النخيل وتدميرها بالكامل إلا أن شجرة النخيل ما زالت هى رأسمال المزارع الواحاتى الذى يعتمد عليه كليا فى حياته .

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

حقق النجم المصري محمد صلاح العديد من الأرقام والإنجازات الكبيرة خلال رحلته الاوروبية خاصة في دوريات "بيج 5" الخمس الكبرى في القارة العجوز التى تشمل الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الألماني والفرنسي.

وقبل ظهور محمد صلاح نجح العديد من النجوم العرب في التألق وتسجيل العديد من الأهداف في دوريات أوروبا الكبرى، ولكن الدولى المصري يسير بخطى ثابتة في التقدم بقائمة الهدافين العرب التاريخيين بدوريات بيج 5.



كورونا

تسجيل 450 إصابة بكورونا بين عاملين ونزلاء بسجن فى شيكاغو الأمريكية

قال مسؤولون فى قطاع السجون فى مقاطعة كوك يوم الخميس إن الفحوصات أظهرت إصابة نحو 450 نزيلا وموظفا بفيروس كورونا فى أكبر سجن فى شيكاغو فى واحدة من أكبر حوادث تفشى المرض التنفسى فى مكان واحد حتى الآن منذ أن بدأت الجائحة.

وتمثل الزيادة الكبيرة فى الإصابات فى سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض كوفيد-19 فى السجون فى المدن الكبرى فى الولايات المتحدة حيث يعيش النزلاء غالبا فى أجنحة متقاربة.

واكتسب الوضع اهتماما كبيرا فى وقت سابق هذا الأسبوع عندما رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة عند نوافذ زنازينهم المطلة على شارع عام.



احمد فتحى وحسام عاشور

4 أهلاوية متضررين من قرار الفيفا بتمديد العقود لنهاية الموسم.. أحمد فتحى يواجه مصير مظلم في الاهلى بعد قنبلة الرحيل.. إكرامى وعاشور يلازمان الدكة الحمراء مجدداً.. عودة رمضان صبحى للاحتراف مؤجلة بفرمان دولى

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ،ويطبق مبدأ مماثل على العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد ، مما يعني أن بدء سريان هذه العقود يتأخر حتى يبدأ الموسم التالي بالفعل.

كما سيسمح الفيفا، كل اتحاد محلى، أن يحدد متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية، بحيث تكون بين نهاية الموسم الحالى وبداية الموسم الجديد.

وجاء هذا القرار من الفيفا بمثابة الصدمة لعدد من نجوم الأهلى كان مصيرهم معلقاً بين الاستمرار والرحيل بنهاية الموسم ونرصدهم في السطور التالية..

الأسرار المقدسة للمسيحية.. الوباء يتسبب فى تعطيل أسرار الزواج والتناول والميرون ومسحة المرضى والتعميد والكهنوت.. والكنيسة تبقى على سر الاعتراف بعد السماح بممارسته تليفونيا مع القساوسة



كورونا

كوروناvs

تسبب وباء كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا في تعطيل ممارسة بعض من الأسرار الكنسية المقدسة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بعد غلق الكنائس منعا للزحام والتجمعات.

تؤمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبعة أسرار لازمة تمامًا للكنيسة العامة وبعضها لازم لجميع المؤمنين للخلاص مثل: (المعمودية – الميرون – التناول – التوبة والاعتراف).

وفقا للمعتقد المسيحى فإن الأسرار المقدسة هى أعمال مقدسة ومِنَح إلهية، بها ننال نِعَمًا غير منظورة تحت مادة منظورة. والأسرار الكنيسة السبعة هى.



كورونا يضرب إسرائيل

بعد تفشي الوباء المميت فى إسرائيل.. تل ابيب تلجأ لـ 3 دول آسيوية لمساعدتها طبياً.. الصين ترسل مساعدات أغلبها كمامات مخصصة للجيش الإسرائيلي بوساطة أمريكية.. كوريا الجنوبية تساهم بطائرة محملة بـ 30 ألف بدلة واقية

مع تفشي وباء كورونا المميت في إسرائيل حيث بلغ عدد الإصابات 9968 بواقع 564 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفعت حالات الوفيات الى 86 وفاة جديدة بواقع 13 حالة جديدة، بينما وصلت الحالات الحرجة الى 166 والمتوسطة الى 1771، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عن وصول شحنة طبية من الصين إلى تل أبيب، بوساطة أمريكية حيث اشترت وزارة الدفاع الأمريكية شحنة طبية لصالح نظيرتها الإسرائيلية من الصين.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في جيش الاحتلال، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية.