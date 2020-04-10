شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات بإسرائيل جراء كورونا لـ92 حالة وأكثر من 10 ألاف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الى 10095 بواقع 127 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما بلغت حالات الوفيات الى 92 بواقع 6 وفيات جديدة.

ووصلت الإصابات الحرجة الى 164 والمتوسطة الى 178، كما وصلت الحالات التي تخضع للتنفس الاصطناعي الكامل الى 125. ووصل عدد المتعافين الى 1061 بواقع 50 حالة خلال اليوم الأخير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما أحصته إسرائيل حتى الآن من اصابت، ثلثها بين اليهود المتدينين الذين يمثلون 12 % من السكان. ولعل هذه الأرقام مردها إلى مقاومة أحياء المتشددين لتدابير التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة، وخاصة اعتراضهم على إغلاق الكُنس والمدارس الدينية.

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وأجبرت أعداد الإصابات المرتفعة، الحكومة الإسرائيلية على فرض تدابير استثنائية لاحتواء الفيروس في أحياء المتشددين بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري في مدينة "بني براك" ذات الأغلبية المتشددة. وبلغ عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية 263، بينها 13 في قطاع غزة المحاصر وحالة وفاة في الضفة الغربية.