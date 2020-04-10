شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فيديو جديد تم التقاطه من إحدى الشرفات العالية، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواقع المشروعات الإنشائية، واطمئنانه على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ويتضح من خلال الفيديو توجيهات السيسى بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، حيث تم توزيع الكمامات علي جميع العاملين بالموقع، والذين اصطفوا أمام الرئيس السيسى الذى يتفقد المواقع بسيارته فقط وبدون موكبه الرئاسى. وكان الرئيس السيسى خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية أمس تحدث بلهجة غاضبة بعد اكتشاف عدم ارتداء العاملين بالمشروع لواقى الوجه (الكمامة). وقال الرئيس لأحد ضباط الجيش المسئولين عن المشروع:"مين المسئول هنا، وعندما قدم إليه ضابط الجيش، خاطبه الرئيس بحدة:"انت المسئول.. بسألك رد عليا هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ولا ايه؟". Advertisements وتابع الرئيس:" الناس دي أجرتها كام.. لما يقعد في بيته يبقي هيصرف منين.. رد عليا". وتحدث الرئيس بلهجة غاضبة مرة أخري، وقال:" فين المدني اللي هنا المسئول عن الكلام ده فين؟، ثم أدار الرئيس وجهه لأحد حراسه قائلاً:" وزع عليهم يا ابني كمامات. ثم عاود الرئيس سؤاله لضابط الجيش:" فين المسئول اللي هنا يا ابني المدني مين، ليرد الضابط: "جاي دلوقتي حالا يا فندم". وأضاف الرئيس:"انا لوجيت بكرة زي موقع المقاولين وملقيتش الناس لابسة الكلام ده هيبقي فيه مشكلة كبيرة"، ورد الضابط: تحت أمرك يا فندم.. ثم قال الرئيس:" بلغ الكلام ده للمهندس.. فاهمين ولا مش فاهمين"، ليرد الضابط:" تحت أمرك يا فندم"؛ ثم خاطبه الرئيس:"هعدي تاني ولو ملقيتش الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".

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