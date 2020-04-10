شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت لافتات فى شوارع العاصمة الإيطالية روما، تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا، وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى فى ظل انتشار كبير لوباء كورونا.



لافتة تضامن بين مصر وإيطاليا

وتداولت صورة اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتضمن الرسالة التى تحملها "كله سيكون على ما يرام.. الشعب المصرى بجانب الشعب الإيطالى.



انتشار لافتات فى شوارع روما

وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

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مصر وإيطاليا

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء الخميس تسجيل 610 حالات وفاة جدبدة في الـ24 ساعة الماضية، بينما تستمر وتيرة انخفاض المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وبأقسام العناية المركزة بالتزامن مع تزايد أعداد المتعافين واولئك بالحجر الصحي المنزلي بدون أعراض أو بأعراض خفيفة.



رسالة تضامن بين مصر وإيطاليا

ووفق بيانات جديدة أعلنها رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالى، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي يرتفع العدد الكلي للأشخاص الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة منذ بداية الازمة الصحية إلى 18ألفا و279 .

ونوه المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، بتواصل الارتفاع القياسي للحالات المسجلة للمتعافين، حيث تماثل للشفاء 1979 مريض ليقفز العدد الكلي للمتعافين الى 28 ألفا و470.

ويبلغ العدد الاجمالي التراكمي، بما فيهم المتعافون والموتى والحالات الايجابية الحالية، للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه 143 ألفا و626 بعد رصد 4204 اصابة جديدة.