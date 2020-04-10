شوَّه وجهها بماء نار وشفرة موس.. أول تعليق من والدة الطفلة "أية" ضحية تعذيب أبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قالت "س.ف." والدة الطفلة "أية" ضحية تعذيب والدها حرقا بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة، إنها ليست المرة الأولى.

النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في الواقعة، وضبط الأب واستجوابه، وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة.

وأضافت الأم في تصريحات لمصراوي أن الأب اعتاد ضرب طفلته التي تبلغ من العمر 14 سنة، موضحة "ضربها بالشكل ده مرتين، الأولى من سنتين والتانية من أسبوعين".

وأشارت الأم إلى أنها رُزقت بـ3 أطفال (بنت - ولدين) وأن "أية" تقيم رفقة والدها بعد انفصالهما منذ 4 سنوات، لكنه أساء معاملتها، خاصة طلبها المتجدد بالإقامة لديها.

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بدورها، تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط الأب المشكو في حقه تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك من خلال إيفاد مأموريات في الأماكن التي يتردد عليها.

وتأتي الواقعة بعد أيام قليلة من اتهام ربة منزل بتعذيب لطفلتها "ساجدة"، (6 أشهر)، وحرق جسدها وتشويه وجهها بمنطقة إمبابة.

وقررت النيابة، الاثنين الماضي، إيداع والدة الطفلة بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 30 يومَا، وتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأودعت النيابة الطفلة داخل إحدى دور رعايا الأطفال، بمنطقة إمبابة، لحين انتهاء التحقيق مع والدتها ووالدها.