بعد الجريمة الـ 6.. مباحث القاهرة تُسقط عصابة السلاسل الذهبية بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام بمنطقة حدائق القبة.

تبلغ للمقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من إحدى السيدات بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات بمعرفة الرائدين أحمد المغازي وأحمد شاكر، معاوني المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد عبد المنعم المليجي وأحمد حشاد وعمر عبد الحميد ومهاب بهنس، ضباط مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهما سلاح ناري (فرد خرطوش) وبمواجهتهما أمام العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، اعترفا بارتكابهما الواقعة بإسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وتصرفهما في السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمان وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية صاحبى محلين مشغولات ذهبية وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السلسلة والمتهمان واتهمتهما بالسرقة كما إعترفا المتهمان بإرتكابهما عدد (5) حوادث سرقة (سلاسل ذهبية) من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهما لدى عملائهم المشار إليهم ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات .

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله النقيب حسام فؤاد، رئيس العمليات، إلى النيابة العامة.