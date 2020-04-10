رغم حظر دخولها للبلاد.. إحباط تهريب 22 طن ألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى محاولة تهريب أكثر من 22 طن ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (ورق دوبلكس) داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط "20,000,000" عشرون مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالي 22 طن تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.