ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية بقيمة 800 ألف جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – لعب أطفال – قطع غيار ماكينات تغليف صابون مستعملة – قطع مبخر تبريد "سربنتينه") بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي "780,396 سبعمائة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيهًا".

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات العاملين)، كما تم تنفيذ 135 حكم قضائي متنوع.

وضُبط خلال الحملات 123) مخالفة مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.