المرور تُحرر 1600 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لشرطة المرور.، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحمات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 335مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 89 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 11 دراجات نارية مخالفة، 14 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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