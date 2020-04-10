في يوم واحد.. تنفيذ 48 ألف حكم قضائي وضبط 37 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 36 متهم، 162 قضية مخدرات بحوزة 169 متهم، ضُبط خلالها 12 كيلو جرام مواد مخدرة و2183 قرص مخدر.
وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 48 ألف حكم قضائي متنوع.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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