الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن وقاية "الجو الحار" من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد".

وأضافت المنظمة في منشور توعوي عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: "قد تُصاب بمرض كوفيد-19، مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً".

وأوضحت أن بعض البلاد ذات الطقس الحار أبلغت عن إصابات بمرض كوفيد 19، مطالبة بالحرص على غسل الأيدي جيدا، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.