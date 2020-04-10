محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد".
وأضافت المنظمة في منشور توعوي عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: "قد تُصاب بمرض كوفيد-19، مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً".
وأوضحت أن بعض البلاد ذات الطقس الحار أبلغت عن إصابات بمرض كوفيد 19، مطالبة بالحرص على غسل الأيدي جيدا، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن وقاية "الجو الحار" من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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