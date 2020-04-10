"الري": إزالة 86 حالة تعد على النيل والمجاري المائية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ 268 ألفا و459 إزالة لتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في يناير 2015.

وذكرت وزارة الري- في تقرير اليوم - أنه تم أيضا إزالة 86 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 56 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 4 إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 26 إزالة على منافع الصرف.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع نفذ موجة إزالات على مدار الأسبوع الأول من أبريل أسفرت عن إزالة 56 حالة تعد تتنوع بين مبان سكنية وبالبلوك الأبيض وأعمال ردم وأقفاص سمكية وخلافه.

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من جانبه، أفاد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 8 أبريل الجاري، أسفرت عن تنفيذ 4 إزالات بمحافظة الفيوم.

كما أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع الأول من شهر أبريل بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 26 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقد تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية ومبان بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف.وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.