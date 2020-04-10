دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن صلاة الجمعة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تجوز صلاة الجمعة اليوم في المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو.

وأوضحت دار الإفتاء عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة، إن الجمعة تصلى ظهرًا أربع ركعات.

وهذا ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف التي قالت إن صلاة الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك وأن إقامتها بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن "إثم ومعصية".

وأوضحت أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل.