شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الكشافة الجوية تعقم الشوارع والمنشآت في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جمعية الكشافة الجوية فرع المنيا بتطهير مبنى إدارة المنيا التعليمية بمجلس المدينة، بالإضافة لإدارة شباب المنيا والتموين والضرائب العقارية.

يأتي ذلك استمرارًا للدور التي تقوم به الجمعية في مكافحة فيروس كرونا المستجد وحرصًا من الجمعية على المشاركة الإيجابية والفعالة.

كما قامت بتطهير مبنى ومسجد جمعية الشبان المسلمين ومديرية التربية والتعليم ومبنى الكهرباء بالإضافة لبعض الأماكن والمحلات بشارع طه حسين.

وقدم خالد عماد، مفوض عام التدريب بالجمعية الشكر لقادة الجمعية على جهودهم طوال الفترة الماضية في العمل على توعية المجتمع المحيط بهم على أهمية الجلوس بالبيت وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت 34 حالة إصابة وحالة وفاة، وقد تم تعافي 17 منهم، وجار علاج 17 آخرين بمستشفيات الحجر الصحي، وقد أصدرت وزارة الصحة قرارا بعزل قرية منشية نيازي بعد ساعات من إلغاء العزل على قريتي القيس وأبوجرج.

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