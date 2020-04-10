شكرا لقرائتكم خبر عن انتداب 20 طبيبًا واستشاريًا للعمل بمستشفيات العزل بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية الطب بالجامعة، أنه تم انتداب 20 طبيبًا واستشاريًا بالمستشفى للعمل في مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة.

وأوضح أنه تم إعداد قائمة بأسماء الأطباء المطلوبة، وتم إرسالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث إن جميع مستشفيات الحجر الصحي على مستوى الجمهورية يعمل بها جزء من أطباء المستشفيات الجامعية وجزء آخر من أطباء وزارة الصحة.

ونوه بأنه تم انتداب 6 أطباء من مستشفى جامعة بنها للعمل لمدة 14 يومًا بمستشفى قها للحجر الصحي، وفي السياق قامت المستشفى الجامعي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تعقيم كل الأقسام والمترددين على المستشفى بجانب إلغاء الزيارات للمرضى المحجوزين بالمستشفى، حرصًا على سلامتهم، بجانب تقليل أعداد المترددين من المرضى بالعيادات الخارجية.