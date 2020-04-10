شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث.

وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، وأن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد في مواعيدها المعلنة مسبقاً دون أي تغيير.

وأوضحت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تم تجهيزها للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم لإجراء الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020، وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب من منازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وفقًا للجدول، وذلك فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، كما سيتم إرسال (كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان) عن طريق تطبيق إلكتروني للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تصحيح هذه الامتحانات إلكترونيًا، وإرسال نتيجتها للطلاب.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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