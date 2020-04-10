شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع محل «بلاي ستيشن» بالزقازيق لمخالفته مواعيد الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، برئاسة ثناء فوزى، رئيس الحى، حملة ميدانية بمرافقة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الزقازيق، على الكافيتريات والمقاهى والمحال التجارية بنطاق الحى، للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بقرار حظر التجوال بدء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي لمنع التجمعات، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأثناء المرور تم ضبط محل «بلاي ستيشن» في منطقة فلل الجامعة وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يعمل بالمخالفة لقرار الحظر، وتم تشميع المحل والتحفظ على الشاشات والكراسي والطاولات وإيداعها بمخازن الحي، وتحرر محضر بذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالقيام بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، والتنبية على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات، بتنفيذ قرار الغلق أمام الجمهور في المواعيد المقررة، للحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ الشرقية المواطنين والتجار على مستوي المحافظة، بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارت رئيس الوزراء، ومنع التجمعات للحد من انتشار الأمراض والفيروسات المعدية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.