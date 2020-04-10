شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 20 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمراكز دمنهور وأبوحمص وإدكو والدلنجات ووادي النطرون وكوم حمادة وشبراخيت على مساحة 4 آلاف و171 مترًا مربعًا.

وأضاف، أن الحملة شملت قامت بتنفيذ إزالة عدد 5 تعديات على الأرض الزراعية على مساحة 863 مترًا بقرية سنهور والعارضة ونديبة وقرطسا وافلاقة بمركز دمنهور، وتعديات على مساحة 2100 متر عبارة عن قواعد وسملات بقرية سحالي بأبوحمص، و4 حالات تعديات بالبناء على مساحة 580 مترًا بقرية المسين بالدلنجات، و4 حالات لتعديات على أراض مملوكة للدولة بمساحة 285 مترًا و3 حالات بقرية 6 أكتوبر عبارة عن أساس ومباني من الحجارة بنطاق مركز إدكو، و3 حالات لتعديات على مساحة 203 مترًا بقرى كوم شريك والطيرية ومغنين بكوم حمادة عبارة عن شدات خشبية معدة للبناء، وإزالة منزل أثناء البناء على مساحة 120 مترًا بقرية الحمرا في وادى النطرون وسور بقرية كفر داود بطول 50 مترًا، ومبنى على مساحة 20 مترًا بقرية فرنوى بشبراخيت.

وشدد المحافظ على التكثيف من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدًا لهيبة الدولة وردع المخالفين، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد للتعديات، مؤكدًا أنه ردع كل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.