شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: تطهير 62 ألفًا و594 مبنى ومنشأة لمجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الجمعة، عن تطهير 62 ألفًا و594 مبني ومنشأة بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 23 مارس وحتى 9 أبريل الجاري.

يأتي هذا في إطار خطة أعمال التطهير والتعقيم، كما بلغ عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 619، خلال تلك الفترة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإغلاقها.

وأضاف المحافظ أن عدد المقاهي والكافيهات والمطاعم التي تم مصادرة الشيشة بها لنفس الفترة بلغ 368، فيما بلغ عدد المراكز التعليمية التي تم إغلاقها 453 مركزًا وسنتر تعليمي، في حين بلغ عدد الأسواق التي تم إلغاؤها 1083 وعدد قاعات الأفراح والنوادي التي تم إغلاقها بلغ 502.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.