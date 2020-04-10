شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رئيس قرية بدمنهور لـ«تقاعسه» في تنفيذ الإزالات على أملاك الدولة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الجمعة، استبعاد رئيس قرية «سنهور» من منصبه، لـ«عدم الجدية في تنفيذ قرارات الإزالة التي تمت بالقرية وتنفيذ إزالة جزئية لأجزاء من المباني والتعديات».

وكلف المحافظ، المهندس محمد خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتوجه على رأس حملة مكبرة لاستكمال أعمال الإزالة بقرية سنهور، وتم استكمال إزالة المبنى المخالف حتى سطح الأرض.

وقال المحافظ في بيان للمحافظة، إنه لن يسمح بأي تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة كليًا وفعليًا لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة، وأن أي تقاعس يصدر عن المسؤولين عن تنفيذ حملات الإزالة سيُقابل بالاستبعاد والتحقيق مع المقصر في مهام العمل.