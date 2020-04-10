شكرا لقرائتكم خبر عن «أسواق الإسكندرية زي البيت الواقف»: تجار ومواطنون يشكون هجرة شراء ياميش «رمضان كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع انتشار الوباء العالمى «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم، تشهد أسواق الياميش في الإسكندرية إقبالًا ضعيفًا للغاية من قبل المستهلكين على الشراء، خوفاً من التزاحم والتجمعات.

ورغم أنه تفصلنا عن شهر رمضان الكريم بضع أيام قليلة فقط، إلا أن القوى الشرائية الخاصة بياميش رمضان 2020 ضعيفة، لا سيما في ظل الذعر الذي يجتاح الجميع من فيروس كورون، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى نتيجة فوضى الأسواق وتحكم التجار معدومي الضمير مستغلين انشغال الدولة بمجابهة الفيروس.

عبدالرحمن ممدوح، موظف، قال إن المعروض من ياميش رمضان هذا العام كثير وأكثر من المطلوب إلا أن الطلب عليه ضعيف في ظل عزوف المواطنين عن الشراء، وعدم الرغبة الملحة في شراء الياميش، مشيرًا إلى أن الأسعار الخاصة بالتمور والزبيب في المتناول، وتتراوح أسعار البلح ما بين 25 جنيهًا للتمر الوادى و30 جنيها للسلطاني، و60 جنيهاً للفاخر، فيما تتراوح أسعار الزبيب بين 40 جنيهًا و55 جنيهًا للممتاز.

وأضافت أسماء صابر صالح، مدرسة، أن الحالة المزاجية لا تهوى شراء الياميش، إما بسبب انتشار الوباء، أو لضيق ذات اليد.

وأشارت إلى أن سعر اللوز وصل إلى 200 جنيه للكيلو، فيما وصل سعر البندق 160 جنيهًا، وعين الجمل 200 جنيه، والسوداني المجروش 40 جنيهًا للكيلو، والمشميشة نمرة 1 بـ100 جنيه للكيلو، فيما سجل سعراللوز الأمريكاني، وعين الجمل الأمريكاني 200 جنيه، والزبيب الإيراني بـ64 جنيها للكيلو وتراوح سعر لفة قمر الدين بين 20 و40 جنيهًا بأسواق الإسكندرية.

وأرجع عدد من تجار الياميش بسوق المنشية الشهير في الإسكندرية ضعف الإقبال على الشراء هذا العام لأسباب كثيرة، بينها انتشار الفيروس وخوف المواطنين من الزحام في النهار، فضلًا عن حظر التجول في الليل، ما جعل أسواق الإسكندرية «زي البيت الوقف» فلا حركة نهارًا بسبب كورونا ولا ليلًا بسبب الحظر.

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