شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين بالمشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجمعة، المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات الواقية، وذلك بالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظات، وكذا العاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى، والتى تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم.

كما وجه بالحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما كلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين في مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

وشدد «شعراوى» على أهمية متابعة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال.

وفى السياق ذاته، أعلن وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجاناً للعاملين في هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وكذا العاملين في منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات.

وقال شعراوي، إنه كلف المحافظين بعمل حصر بأعداد العاملين في منظومة النظافة بكل محافظة وإرسالها إلى الوزارة للتنسيق في هذا الشأن.

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