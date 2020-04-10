شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم بدير الأنبا بيشوى بالنطرون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، صلوات القداس الإلهي بجمعة ختام الصوم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، مع بث على الهواء مباشرة على كافة القنوات القبطية.





وتعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يوما التي صامها المسيح وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط قد صاموا حتي يوم الأحد الماضي ( أحد التناصير) خمسة أسابيع، أيضا في جمعة ختام الصوم يتم عمل سر مسحة المرضى حيث كانت الكنيسة القبطية تقوم بطبخ وعمل زيت الميرون يوم جمعة ختام الصوم وتحديدا في دير أنبا مقار وحتي الآن تُوْجَد قبة تسمي ( قبة الميرون) وهي أثر من القرن الخامس الميلادي وكانت تتم فيها عمل الميرون