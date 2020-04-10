شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إغلاق كلى لمحلات جامعة الدول العربية تنفيذا لإجراءات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت محلات شارع جامعة الدول العربية اليوم الجمعة، في حالة من الإغلاق الكلى تنفيذا لقرار إغلاق النوادى والصالات والمحلات التجارية والأسواق، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى ذات السياق، شهدت أغلب المحال التجارية والمولات والمطاعم اليوم الجمعة إغلاقاً كلياً، على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

تأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى، توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.