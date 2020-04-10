شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نعيش ظروفًا صعبة ولكنها فرصة للعودة إلى الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العالم يعيش ظروفًا صحية صعبة ترتفع فيها أرقام الإصابات بوباء كورونا، ولكنها فرصة للعودة إلى الله.

وأضاف في عظته بقداس جمعة ختام الصوم بدير الأنبا بيشوي: نقضي أسبوع الآلام بطريقة فردية، لأن كل إنسان سيقف أمام الله، ويقدم حسابا عن الفرص التي أضاعها، والخطايا التي ارتكبها، ومن ثم على الإنسان أن ينظر إلى نفسه من الداخل.

واستكمل البابا: وفي أول الصوم أدخل إلى مخدعك، واغلق بابك، وفي نهاية الصوم من له أذنان للسمع فليسمع نتمنى أن نتمتع بالصوم.