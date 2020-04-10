شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نعيش ظروفًا صعبة ولكنها فرصة للعودة إلى الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العالم يعيش ظروفًا صحية صعبة ترتفع فيها أرقام الإصابات بوباء كورونا، ولكنها فرصة للعودة إلى الله.
وأضاف في عظته بقداس جمعة ختام الصوم بدير الأنبا بيشوي: نقضي أسبوع الآلام بطريقة فردية، لأن كل إنسان سيقف أمام الله، ويقدم حسابا عن الفرص التي أضاعها، والخطايا التي ارتكبها، ومن ثم على الإنسان أن ينظر إلى نفسه من الداخل.
واستكمل البابا: وفي أول الصوم أدخل إلى مخدعك، واغلق بابك، وفي نهاية الصوم من له أذنان للسمع فليسمع نتمنى أن نتمتع بالصوم.
في جمعة ختام الصوم يتم عمل سر مسحة المرضى حيث كانت الكنيسة القبطية تقوم بطبخ وعمل زيت الميرون يوم جمعة ختام الصوم وتحديدا في دير أنبا مقار وحتي الآن تُوْجَد قبة تسمي ( قبة الميرون) وهي أثر من القرن الخامس الميلادي.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد وصف وباء كورونا بالزلزال المدوي الذي يذكر بانتشار وباء الطاعون الأسود والانفلوانزا الأسبانية قديمًا.
واعتبر البابا تواضروس في مقال له بمجلة الكرازة بعنوان "قرار صعب ولكن ضروري" إن غلق الكنائس قرار صعب ولكن ضروري بعد انتشار الوباء الذي يعتبر إنذار من الله للإنسان الذي غرق في عبادة ذاته وشهواته فأراد الله الحنون أن يوقظه بفيروس لا يساوي واحد على مليون من حجم الإنسان ولكنه قادر على الفتك به
البابا قد أكد من قبل إن وباء كورونا حركة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب الضعف الأخلاقي والفساد مثل الإلحاد والشذوذ الجنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: نعيش ظروفًا صعبة ولكنها فرصة للعودة إلى الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.