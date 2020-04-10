شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الفيديو كونفرانس.. مصر تشارك في المؤتمر الوزاري لـ«أوبك +» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعة، في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدول الأوبك وخارج أوبك ( أوبك +)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، وإلكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسى، لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية في السوق العالمي ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير في الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمي المتزامن مع تفشى فيروس كورونا في دول العالم.

جاءت دعوة منظمة أوبك لمشاركة مصر ضمن دول الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو.

وأشار «الملا» إلى أهمية الاجتماع الوزاري في هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار، وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة «أوبك +»، ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمي بما ينعكس إيجاباً على أطراف العلاقة التي تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية.