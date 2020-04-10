شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب المنوفية»: سلبية عينات 11 مخالطًَا للممرضة المصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، رئيس المستشفيات الجامعية، الجمعة، إنه تم عمل التحاليل الطبية اللازمة للمخالطين لعضو هيئة التمريض الإيجابي (الممرضة)، وظهرت نتائج التحاليل للمجموعة الأولي التى تشمل 11 فردًا من أطباء وتمريض وعمال، وجاءت جميعها سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأكد استمرار عملية تطهير تعقيم أقسام المستشفى بالكامل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 1,699

تعافي 348

وفيات 118

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