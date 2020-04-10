شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة لمعافى من كورونا للجيش الأبيض بالحجر الصحى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، حتى الآن 54 حالة، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووثق الفريق الطبى والعاملين لحظات خروج المرضى، ومغادرتهم المستشفى والتى اتسمت بالفرحة الغامرة، والسعادة المتناهية فى مغادرة المستشفى، وسرعة شفائهم، بالإضافة إلى رسائل الشكر المتعددة من المتعافين للفريق الطبى والعاملين، لكن من أبرز الرسائل التى أثرت فى الفريق الطبى، كانت من أحد المتعافين وهو هاني شفيق 59 سنة، من محافظة الجيزة، حيث ترك رسالة فى حجرته التى كان يتلقى فيها العلاج خلال فترة تواجده بالمستشفى.

وترك شفيق رسالة يشكر فيها الطاقم الطبي للمستشفى وكتب فيها "أنا مريض كنت في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وكان فريق الممرضين في منتهى الجمال والسعادة وقاموا بخدمتي فوق الممتاز والمرور المستمر من 3 إلى 4 مرات، وشكرًا للممرضين وكل من ساهم في المتابعة".

وجاءت الرسالة بمثابة عامل تحفيز، للمرضين، وطاقم الأطباء والعاملين، حسب تصريحات الفريق الطبى، لـ ”الخليج 365”، حيث أكدوا أن هذه الرسالة تركت فرحة كبيرة بداخلنا، رغم أن البعض يظن أنها رسالة صغيرة ليس لها تأثير، ولكن الأشياء الصغيرة لها تأثير علينا كبير كممرضين وفريق طبي داخل مستشفى العزل الطبي.

وسجل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، حتى الآن 54 حالة، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزًا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا" المنتشر.

واستقبل المستشفى أعداد كبيرة من كل المحافظات، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفاءته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، بجانب قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، وقسم العيادات ويحتوي على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعي، وصيدلة، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوي على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.

كما يخدم مستشفى أبو خليفة عدد من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقله كبيرة في الخدمة الصحية ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.

وتم تطوير مستشفى أبو خليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرح طبي يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتي عين شمس، وقناة السويس، وتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث، وتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

رسالة من متعافى من الحجر الصحى بالإسماعيلية للفريق الطبى

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