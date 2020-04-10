شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفى توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أى مشروع من المشروعات التابعة لهيئة الأنفاق، وأن كل المشروعات بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائى والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف، مُشددةً على أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.

كما أكدت وزارة النقل فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى جميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة، (المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، مشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية، مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل) إلى جانب إطلاق حملة موسعة لتطهير قطارات ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتعقيمها ضد فيروس كورونا.