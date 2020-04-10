شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانيا ترامب تدعو لارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد لتجنب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا ، حيث تأتي فى مقدمة دول العالم من حيث عدد الإصابات .









ونشرت ميلانيا ترامب صورة وفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" تظهر فيها وهي ترتدي الكمامة، مؤكدة أنها تعتبر من أهم الوسائل التي تحد من انتشار مرض كورونا المستجد، لأنه من الصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

وكتبت معلقة: "بينما يواصل مركز مكافحة الأمراض دراسة انتشار كوفيد 19، يوصون الأشخاص بارتداء كمامات القماش في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي".

كما طالبت السيدة الأولى ضرورة الحفاظ على سبل التباعد الاجتماعي قدر الإمكان وأن لا تكون الكمامة محل ذلك، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

Advertisements

من ناحية أخرى أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ في 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بهما وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين .

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين .

وأظهر استطلاع حديث للرأى أن معدل الرضا الشعبى عن الأداء الوظيفى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكيين للبيت الأبيض والكونجرس فى المعركة ضد فيروس كورونا.