شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخترق صفوف الجيش الأبيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحارب الأطباء والممرضين كل يوم ضد فيروس كورونا، فهؤلاء هم جنود الصف الأول وليس بيدهم سلاح سوى قناع وملابس وقفازات طبية، لكن فى الأيام الأخيرة بدأ الفيروس فى اختراق صفوف الجيش الأبيض بإصابات فى الأطقم الطبية بعدد من المستشفيات فى مصر. الفيديو التالى يرصد أعداد وأسباب تلك الإصابات الفيديو التالى يرصد أعداد وأسباب تلك الإصابات

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