شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات والعاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا" .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تكليفات شعراوى للمحافظين جاءت فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما طلب وزير التنمية المحلية ، من المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

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وشدد شعراوى على أهمية متابعة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال .

وفى السياق ذاته، أعلن شعراوى، عن قيام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه طلب من المحافظين بعمل حصر بأعداد العاملين في منظومة النظافة بكل محافظة وإرسالها إلي الوزارة للتنسيق في هذا الشأن.