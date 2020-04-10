شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 251 مليون جنيه للبدالين قيمة سلع فارق نقاط الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته للهيئة العامة للسلع التموينية، لسرعة صرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس بإجمالى مبلغ 251 مليون جنيه، وذلك لكافة بدالي التموين، وفرع مشروع جمعيتى، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً بعشرة أيام عن موعد صرفها المقرر.

يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف فى منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

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ويذكر أنه فى وقت سابق قد قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التممين مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين،، قد أعلن بدء عمل منافذ أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10 ابريل ولمدة شهر حتي 10 مايو وذلك وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار

وفى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء كافة المعارض ذات التجمعات الكبيرة ، قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق مع اكثر من 79 شركة على وضع آلية بديلة لمعارض اهلا رمضان، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية ،لافتا الى أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلي 1800 منفذ بزيادة كبيرة فى عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال 60 منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و 50 منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى.