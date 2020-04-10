شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قرارات جامعة الأزهر لتنظيم امتحانات نهاية العام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر عدد من القرارات الخاصة بمصير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى ضوء المستجدات الأخيرة من انتشار فيروس كورونا. إ- الغاء الامتحانات الشفهية والقرآن وامتحانات التعيين وإضافة درجاتها لدرجات الامتحانات التحريرية. 2- إلغاء امتحان "ميد تيرم" وإضافة درجته إلى امتحان الفصل الدراسى الثاني 2019-2020 م، وذلك حسب لائحة كل قطاع. -تأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات جامعة الأزهر إلى 9-8-2020 م ويحدد الدور الثاني لاحقًا. - تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع. Advertisements الاكتفاء في التطبيقات العملية بوضع درجات في ضوء الفترة التي قضاها الطالب - الاستمرار في التعليم عن بعد حتى يتم شرح المقررات النظرية كاملة - تعقد امتحانات التخلف للفرق النهائية وغير النهائية قبل امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني حسب ظروف كل كلية - حال تفاقم الوضع يعقد الامتحان إلكترونيا عن بعد في كل المقررات على مستوى الجامعة. تعد الكلية امتحانًا خاصًا للطلبة ذوي القدرات الخاصة ولجان امتحان بالكلية فى ضوء الضوابط المقررة وفي نفس المواعيد

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