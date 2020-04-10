كورونا في آخر 24 ساعة| مصر تسجل أكبر حصيلة وفيات ومتعافين واليمن يعلن أول إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت مصر أمس أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع خروج أكبر عدد من المتعافين من مستشفيات العزل، بينما سجل اليمن إصابة مؤكدة، أخرجته من تصنيف البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم يضربه كورونا.
ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على النحو التالي:
كوريا الجنوبية تمدد إقامات الأجانب قبيل انتهائها وسط استمرار تفشي كورونا
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 5734
مريض و3 أفراد أمن.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب
فيروس كورونا: رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو إلى وقف "تسييس" الوباء
"كورونا" تطور على مدار ملايين السنين.. كيف انتقل من الحيوانات إلى البشر؟
إسرائيل: إصابات كورونا تتجاوز 9750 حالة
تمديد التعبئة العامة في لبنان إلى 26 أبريل بسبب كورونا
فلسطين: لا إصابات جديدة بكورونا.. والحصيلة تستقر عند 263
كوريا الجنوبية تسجل أبطأ معدل زيادة للإصابة بكورونا خلال 7 أسابيع
بعد أسابيع من الانقسامات.. مجلس الأمن يسعى إلى الوحدة بشأن "كورونا"
40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا
المغرب: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1346 حالة
المُصابون بـ"كوفيد-19" يتخطون 1,5 مليون.. وخطر انهيار اقتصادي في العالم
لليوم الثاني على التوالي.. ألفي وفاة بـ"كورونا في الولايات المتحدة
صحيفة أمريكية: أوروبا هي مصدر تفشي كورونا في نيويورك
اجتماع طارئ لوزراء المالية الأفارقة لبحث تداعيات كورونا
الاستثمار الأوروبي: 2 مليار دولار تمويل لمواجهة كورونا لدول من بينها مصر
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 910 حالات في الكويت
بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار الأجسام المضادة لكورونا يوميا
أمير سعودي يرد على مزاعم إصابة 150 أميرًا بكورونا: "غباؤكم ليس له علاج"
فولكسفاجن تستأنف أعمالها فى الصين وسط تدابير للوقاية من فيروس "كورونا"
النمسا ترسل حاويات إلى اليونان لإيواء المهاجرين في ظل أزمة كورونا
مقابل 490 مليون دولار.. "جنرال موتورز" تعتزم إنتاج 30 ألف جهاز تنفس صناعي لمرضى "كورونا"
ميركل تعطي تقييما إيجابيا لتدابير كورونا: " هناك بارقة أمل"
هل تلجأ مصر لصندوق النقد الدولي مجددا بعد أزمة كورونا؟
طلبات إعانة البطالة في أمريكا تتخطى 15 مليونا في 3 أسابيع بسبب كورونا
الأوقاف: 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من كورونا
صندوق النقد: عواقب كورونا الاقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد الكبير
ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 111 ألفا والوفيات 2223
بعد انفعال السيسي.. رئيس "المقاولون العرب" لمصراوي: إجراءات جديدة لحماية العمال من كورونا
بريطانيا.. الوفيات جراء كورونا تقترب من ٨ آلاف
إيطاليا.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى أكثر من ١٨ ألفا والإصابات تتخطى ١٤٣ ألف
تركيا تسجل أكثر من ٤ آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
الجزائر.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٢٣٥ حالة والإصابات إلى ١٦٦٦
أكثر من مليون كندي فقدوا وظائفهم في مارس بسبب الوباء
رئيس وزراء بريطانيا يخرج من العناية المركزة جراء إصابته بكورونا
الولايات المتحدة.. عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 15 ألفًا
مصر: تضاعف وفيات كورونا اليومي ورقم قياسي للتعافي (تفاعلي)
إسبانيا: الوضع تحت السيطرة.. ودول تتجه نحو تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا
كورونا يضرب بلدًا عربيًا جديدًا
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