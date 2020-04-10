شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يشيدون بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن الاختبارات التجريبية عبر أجهزة التابلت من المنزل، لطلاب القاهرة، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، حسب التوقيتات المحددة لكل محافظة، وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات تحدث خلال سير الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تدريبية بدون درجات ولا داعى للقلق من أي مشكلة تقنية قد تظهر لأن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل امتحانات شهر مايو المقبل.

وأعلن شوقى أنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض الطلاب على إدعاء سقوط السيستم الإلكترونى للامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى.

وتابع: «لكن تظل مصر بمعلميها وطلابها بخير حيث إن طلاب الصف الأول الثانوى أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية 580 ألف طالب لامتحان الجغرافيا حتى مساء الأربعاء إلكترونيا».

ونجح 580 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى في تأدية الامتحان الأربعاء، من إجمالى 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحد واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكترونى.

وفى شمال سيناء، قال حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن نسبة دخول طلبة الصف الأول الثانوى العام بشمال سيناء على منصة الامتحانات الإلكترونية تبلغ 98%.

وفى البحيرة، أشاد عدد من طلاب الصف الأول الثانوى بسهولة الامتحان التجريبى في مادة اللغة الأجنبية الثانية، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مباشرة، ولم تصادفهم مشاكل في أداء الامتحان.

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وفى الشرقية، أكد طلاب الصف الأول الثانوى أن الامتحان جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط وخاليا من أي تعقيدات.

واجتمع رمضان عبدالحميد حسن، وكيل الوزارة، من خلال «الفيديو كونفرانس» مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، لمناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الراهنة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الحالية.