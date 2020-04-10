شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير شارع قصر النيل للحصول على «كولونيا 555» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طابور طويل من المواطنين ينتظرون الفوز بزجاجة «كولونيا 555»، إحدى وسائل التطهير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

في تقاطع شارعى شريف وقصر النيل يوجد محل صغير يحمل لافتة «قسمة والشبراويشى» وأصبح مشهد الإقبال اللافت للمواطنين على الشراء منه أمر معتاد مع انتشار الفيروس خصوصاً مع النقص الواضح في المطهرات ووسائل التعقيم والتى ارتفعت أسعارها بجانب ظهور أنواع رديئة التصنيع.

بدأت حركة الشراء في «قسمة والشبراويشى»، الساعة 10 صباحاً مع فتح العاملين لأبواب المنفذ إذ سرعان ما تجمع عدد كبير من المواطنين لشراء منتجات «قسمة والشبراويشى» المعروفة مثل الكولونيا ثم تدخل موظف الفرع وطلب من المواطنين تنظيم أنفسهم في طابورين واحد للرجال والثانى للسيدات حتى تتم عملية البيع في هدوء وسرعة.

بدأت رحلة الحصول على زجاجة «كولونيا 555» أو «لافندر» الساعة 10.15 دقيقة صباحاً وانتهت بعد نصف ساعة وخلال هذه الفترة تنوعت تعليقات المواطنين بين مطالبة أحدهم بالالتزام بالطابور «إحنا واقفين من بدرى وعايزين نمشى»، و«الله يخرب بيت الكورونا على أيامها مش عارفين الدنيا رايحة فين»، أو تعليق شاب يعمل تاجر عطور «كل الكحول اللى في السوق مضروب، والكولونيا أكتر حاجة مضمون فيها نسبة الكحول، وعندما وصل إلى باب المنفذ طلب من الموظف»كرتونة 555«وضعها على دراجته البخارية ورحل.

سألنا المواطنين عن دافعهم لشراء الكولونيا وهى بالمناسبة منتج مصرى حيث قال محمود طه: «باستخدم الكولونيا من زمان بعد الحلاقة وكنت بشترى من المحل ده كل شهر كريم الحلاقة والكولونيا ومع أزمة كورونا سمعت تصلح كمطهر ومعقم للوقاية من الفيروس.. كنت بشترى احتياجاتى خلال دقيقة دلوقت بأقف في طابور بالساعة».

وقال عبدالله أبوالقاسم، موظف: «كل يوم أحضر للفرع علشان اخد زجاجة وساعات مبعرفش بسبب الزحام، والدكاترة قالوا إن الكولونيا فيها نسبة كحول 70% وتعمل على تطهير الأيدى من أي فيروسات».

وفسر طه محمود، عامل، سر الزحام على منافذ «قسمة والشبراويشى» بقوله: «الكحول اللى في السوق كله مضروب ومصنوع تحت بير السلم وربنا يرحمنا من عنده احنا غلابة ومش قد التعب ولا المرض».

وعلق الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، أستاذ الأمراض الجلدية، على استخدام الكحول كمطهر بقوله إنه وسيلة فعالة للوقاية من كورونا كما يمكن الحصول على هذه الحماية من خلال غسل الأيدى بالماء والصابون.

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وأضاف الناظر إن الكولونيا بها نسبة كحول 70% لذا تستخدم كمطهر في المستشفيات والعيادات ولكنها تسبب التهاب الجلد حال استخدامها بشكل خاطئ، لذا عندما يكون المواطنون في منازلهم فمن الأفضل أن يستخدموا الماء والصابون لغسل الأيدى، أما الموظفون فيجب عليهم استخدام الكولونيا أو الكحول بنسبة لتعقيم الأجهزة التي يستخدمونها في العمل وكذلك المكاتب.

من جانبه قال محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين إن الكحول موجود ومتوفر بكميات كبيرة جداً لتغطية احتياجات السوق وأرصدة الشركة مطمئنة وهى لا ترفض أي طلب من شركات الأدوية أو غيرها، مؤكداً أن أسعار المطهرات والمنظفات ثابتة لم تتغير رغم انتشار كورونا كما أن الكولونيا متوفرة في منافذ البيع والصيدليات والمحال ولدى الوكلاء، وأشار إلى أن الشركة تنتج يومياً من 15 لـ20 ألف عبوة من المطهرات والعطور، كما حظرت الحكومة تصدير الكحول.