شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظا القاهرة والقليوبية يناقشون وضع مدفن العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمناقشة الوضع الحالى لمدفن العبور، وضبط سير العمل به، خاصة في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، ومنها التخلص الآمن من المخلفات.

وناقش الاجتماع أوضاع المدفن الذي تصل مساحته إلى 130 فدانا، مقسمة بين محافظتى القاهرة والقليوبية، وضرورة ضبط سير العمل به بما يضمن عدم تراكم المخلفات، وتيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت «فؤاد» ضرورة التنسيق لضمان إدارة المدفن بطريقة آمنة، والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفنا آمنا، وتوافر مهمات الوقاية للعاملين بالمدفن، بالإضافة لتدريب مسؤولى استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن معها وإجراءات دفنها.

كما شددت على ضرورة تخصيص مسؤولين عن استقبال مخلفات كل من القاهرة والقليوبية، بحيث يكون كل منهم مسؤولا عن استقبال مخلفات الجهة المعنى بها وتوجيهها للأماكن المناسبة، وتقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد تقرير عاجل حول وضع المخلفات بالمدفن وحلول مقترحة للمشكلات المرصودة، واحتياجات كل من محافظتى القاهرة والقليوبية لتتمكنا من إدارة عملية الدفن الخاصة بمخلفاتهما.

وشدد المحافظان على التعاون الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بالمدفن، وتنظيم عملية استقبال المخلفات به لضمان دقة العمل، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم لمتابعة الموقف في إطار الدور الرقابى لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة للمخلفات.

Advertisements