شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوى لـ4.6%.. وزيادة الشهري 0.6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة معدل التضخم خلال شهر مارس الماضى بنسبة (0.6%) عن شهر فبراير 2020، فيما بلغ معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية (4.6%) لشهر مارس 2020 مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع الجهاز في تقرير أمس، زيادة المعدل الشهرى إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة (3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، ومجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، بالرغـم من انخفاض أسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%).

ورصد تقرير الجهاز معدل الزيادة في أسعار بعض السلع والخدمات منها زيادة سعر الأرز (0.8%)، والمكرونة (0.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن (2.4%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (2.5%). كما ارتفعت أسعار الفاكهة (3.7%)، وشملت الزيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 0.2 % بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%).

وقال الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة التضخم الشهرى يعكس معدلات الإنفاق خلال شهر مارس الماضى، لافتًا إلى أن تأثيرات أزمة كورنا لم تظهر بشكل ملحوظ على مؤشرات شهر مارس. وتابع في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأزمة الحالية سيكون لها تأثيرات اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة متوقعًا زيادة معدل البطالة والفقر مدفوعًا بانكماش نشاط القطاع الخاص نتيجة الأزمة، وأشار إلى احتمال تراجع معدل التضخم نتيجة انخفاض الإنفاق الكلى بعد تأثيرات الأزمة الاقتصادية.