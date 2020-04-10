شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستشفى صدر دكرنس بعد ارتفاع إصابات «الفيروس» لـ21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم» عملية إغلاق مستشفى صدر دكرنس، الخميس، عقب ارتفاع ضحايا «كورونا» بين الطواقم الطبية لـ18 حالة، بالإضافة لـ3 مواطنين، وفقا لتأكيدات الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية.

وأخلت لجنة من الطب الوقائى بمديرية الصحة والإدارة الصحية بدكرنس، المستشفى من المرضى غير المشتبه في إصابتهم لمستشفى دكرنس ومنية النصر لحين تطهير وتعقيم المستشفى، الذي تم إغلاقه.

وكان الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قام، فور ظهور أعراض الإصابة على إحدى الممرضات وتأكد إصابتها بفيروس كورونا، بعزل جميع الموجودين بالمستشفى والمخالطين بالممرضة المصابة، وتم أخد عينات ومسحات من 73 فردا من الأطقم الطبية بالمستشفى وتبين إصابة 17 منهم وجاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية بالإضافة للممرضة المصابة رقم صفر بالمستشفى، وتبين من رصد المخالطين لها، إصابة زوجها كما تبين إصابة 2 من المواطنين أحدهما مريض بالمستشفى، وتم نقل جميع المصابين في سيارات إسعاف معقمة إلى مستشفى العزل بتمى الأمديد، بينما جاءت نتيجة 56 سلبية للمرض وقرر الأطباء عزلهم احترازيا بمنزلهم لمدة 14 يومًا.

وقررت المديرية بعد ارتفاع الإصابات لـ21 إصابة إغلاق المستشفى بالكامل وإخلائه من المرضى ووقف استقبال أي حالات جديدة، لمنح الفرصة كاملة لتطهير وتعقيم المستشفى عدة مرات. وقررت فتح أقسام الصدر والعزل بمستشفيات دكرنس العام ومنية النصر المركزى لاستقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبى عليهم مع تحويل أي حالات يشتبه في إصابتها بالكورونا لمستشفى الصدر بالمنصورة.

فيما رصدت «المصرى اليوم» استقبال المدينة الجامعية بجامعة المنصورة، نحو 103 من الأطقم الطبية بالمستشفى والذين تقرر عزلهم تحت إشراف طبى بالمدينة الجامعية، تم تسكينهم كل فرد بغرفة منفصلة، وقامت القوات المسلحة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بفرش جميع الغرف وتوفير المفارش وغيرها من مستلزمات السكن، بعدما أخلت إدارة المدن الجامعية جميع الغرف وسلمتها لهم خالية لاستخدامها في العزل.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية أنه تم التنسيق مع الشركة المسؤولة عن توفير الوجبات للمرضى والأطقم الطبية بمستشفى المنصورة الدولى لتوفير الوجبات وسبل الإعاشة للمعزولين بالمدن الجامعية على أن تتحمل مديرية الصحة كامل النفقات.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، إن إجمالى المصابين من الأطقم الطبية بمستشفى صدر دكرنس 18 مصابا بينهم 2 من الأطباء والباقى من التمريض والفنيين، بالإضافة لـ3 مواطنين.

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وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن ما حدث في مستشفى صدر دكرنس هو تكرار لما حدث في معهد الأورام بسبب عدم توفير وسائل الوقاية في معظم المستشفيات بالإضافة إلى وجود خطأ جوهرى في نظام مكافحة العدوى الذي تتبعه وزارة الصحة، وهذا الخطأ هو أنها لا تقوم بأخذ مسحات من المخالطين للمصابين فور اكتشاف الإصابة وتنتظر ظهور أعراض أو عدة أيام مما يؤدى إلى زيادة احتمالية انتشار العدوى من المخالطين لغيرهم، وهو ما يتسبب في اتساع دائرة الإصابات.