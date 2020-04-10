شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو «كورونا» بين العزل وفك الحصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مناطق العزل الصحى الخميس فك الحصار عن المواطنين، فيما شهدت مناطق جديدة بالمحافظات تطبيق العزل، حيث قررت محافظة المنيا فك الحجر الصحى عن المواطنين المتعافين من كورونا في قريتى القيس وأبوجرج، كما أعلن مستشفى العزل بإسنا محافظة الأقصر عن خروج ١٤ من المتعافين، بعد ظهور سلبية نتائج التحاليل، فيما قرر محافظ بنى سويف عزل ألف أسرة في قرية بنى عفان، مركز بنى سويف، وغلق جزئى لمستشفى بنى سويف التخصصى، وفى بورسعيد نفذ حى الضواحى ولجنة من الطب الوقائى إجراءات الحجر الصحى على العمارتين رقمى ١٣٧و١٣٨ بمساكن زمزم، بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا.

ففى المنيا، أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الخميس، رفع الحجر الصحى عن أسر سبق عزلها في قريتى القيس وأبوجرج مركز بنى مزار، (12 أسرة)؛ منها 8 أسر بقرية القيس و4 بقرية أبوجرج.

وأوضح المحافظ أنه بعد التأكد من إيجابية العينات داخل القريتين تم عزل المخالطين للحالات من قبل وزاره الصحة، لضمان عدم انتشار العدوى، ووضع خطة لتوفير المساعدات والإمكانات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر.

وأعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بنى سويف، أن فيروس كورونا تسبب في عزل ألف أسرة في قرية بنى عفان، مركز بنى سويف، وغلق جزئى لمستشفى بنى سويف التخصصى.

وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل بإسنا، خروج ١٤ من المتعافين بكورونا، بعد ظهور سلبية نتائج تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها من المرضى، وعمل الأشعات المقطعية على منطقة الصدر.

كما أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن نتائج تحاليل ٥٣ ممرضا وطبيبا بالمستشفى، ممن خالطوا حالة إيجابية مصابة بالكورونا، سلبية، موضحاً انه تم اتخاذ قرار ببقائهم في العزل بمنازلهم لمدة ١٤ يوما.

وفى بنى سويف، أوضح الدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، أن مديرية الصحة عزلت نحو ألف أسرة داخل قرية بنى عفان التي يوجد بها نحو 4 آلاف أسرة، واستعانت بأجهزة الأمن لتطبيق العزل، وأرجع قرار العزل نظرا لظهور 20 حالة إصابة، بسبب عودة مواطن من أداء العمرة ونقل العدوى إلى أسرته، لافتا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى وزعت 1800 شنطة مواد غذائية، و1000 جنيه لكل أسرة تضررت من الفيروس، بالتعاون مع جمعيات أهلية عقب فرض العزل الصحى على منطقتين في القرية، عقب ظهور حالات إيجابية.

وفى البحر الأحمر، وافقت مديرية الصحة على تطبيق إجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يوما على طاقم مركب سياحة سفارى يدعى مارسيليا، الطاقم مكون من ٩ أفراد وكان قادما من جيبوتى، وتقرر عزلهم داخل المركب، نظرا لوجود غرف فندقية ويمكن تطبيق إجراءات الحجر الصحى فيها.

وفى القليوبية، شرع مستشفى جامعة بنها في تقليل عدد المترددين على المستشفى لإجراء الكشف الطبى اليومى من 700 شخص إلى 300 يومياً.

وقال الدكتور طارق العيسوى، مدير المستشفى: «تقرر زيادة أيام عمل العيادات الخارجية إلى 4 أيام تفاديا للزحام، مع تحديد مواعيد لآخر كشف يكون حتى الساعة الواحدة ظهرا»، مشيرا إلى تعقيم المترددين للكشف الطبى، فضلاً عن توفير فرق مجهزة للمرور اليومى على أقسام المستشفى لتطهير وتعقيم جميع الأقسام والحجرات في كل المستشفى.

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وفى الإسماعيلية، أعلن الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، إخلاء مدينة الطالبات لتحويلها إلى مستشفى للحجر الصحى، بطاقة 380 سريرا، لافتا إلى الانتهاء من التنفيذ خلال أسبوع، بعد رفع كفاءة الصرف الصحى والمياه ومداخل الإسعاف وغرف الإقامة للأطقم الطبية.

وأعلن عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية بالإسماعيلية، جاهزية المستشفى، لافتا إلى زيادة عدد أجهزة التنفس الصناعى إلى 80 جهازا، وتدريب أطقم الأطباء والتمريض على استخدامه، باعتباره تخصص أطباء العناية المركزة، وتسليم أطقم الأطباء والتمريض والعاملين 3 آلاف كمامة يوميا لمكافحة المرض وحماية المتعاملين مع المواطنين، وأكد «حسن» تأجيل عمليات غير طارئة والتركيز على رفع حالة التأهب القصوى في المستشفى لمواجهة كورونا، وتخصيص 7 آسرة للعزل الصحى لحالات الاشتباه، وإرسال وفد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى مستشفى الحجر الصحى بأبوخليفة للإقامة لمدة 14 يوما كدعم فنى للأطقم الطبية.

وفى الوادى الجديد، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن المحافظة خصصت 4 مبانٍ بالمدينة الجامعية بمدينة الخارجة بطاقة استيعابية 543 حجرة لاستخدامها عزلا صحيا في حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس.

وفى شمال سيناء، أعلن المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن مصانع المحافظة تعمل بكامل طاقتها ولم تتأثر بالإجراءات، مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتا إلى تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والصحة والطرق وغيرها من القطاعات التنموية.