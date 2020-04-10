شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 5 أحياء بمحافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات بداية من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة الـ6 صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة جزيرة الذهب جنوب الجيزة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع مياه الشرب بأحياء "جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور" من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح اليوم التالى نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة مع المتابعة الدقيقة .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة هذا وتقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.

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وفى سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسى» أعلى الكوبرى تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق الكوبرى بشكل جزئى لمدة أسبوع بداية من مطلع الكوبري القادم من شارع الاهرام ومطلع الكوبري للقادم من شارع ربيع الجيزي .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الغلق بدأ من الأربعاء الماضى ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 14/4/2020 على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية حيث سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات.