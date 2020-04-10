شكرا لقرائتكم خبر عن طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 15 الى 20% مقارنة بأسعار المنتجات فى الأسواق الآخرى، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية على توفير كافة السلع وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات لعددة أشهر.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من مديرى المديريات يسير إلى انتظام صرف مقررات مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ مشروع جمعيتى ويتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً يوميا .

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

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ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

‎ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.