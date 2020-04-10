شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النقابة العامة للأطباء، خطاب قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، للمديريات الصحية بالمحافظات، وباقى الهيئات والمستشفيات التابعة للوزارة، وإدارة المنشآت الصحية غير الحكومية، مجموعة من الارشادات الهامة بخصوص مكافحة تفشى مرض الكورونا المستجد، كوفيد 19.

ونصت تلك الإرشادات، على:

1- تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول حالات الاشتباة بأعراض تنفسية.

2- إجراء فحص يومى صباحى (screening) للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفي قبل التوقيع فى دفتر الحضور .

3- التأكد من توافر جميع ادوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع آى حالات مشتبهة أو مؤكدة.

4- عدم السماح لأى مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى، إلا بعد التاكد من ارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للاجراء.

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5- تخصيص مراقب (observer) من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، للتأكد من التزام افراد الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع ادوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفي فورا عن آى تجاوزات في تطبيق تلك السياسة.

6- أى حالة خاضعة للعزل الذاتى من أفراد الفريق الطبى ويثبت عملها بمنشأة خاصة فى فترة العزل الذاتى يقع تحت المساءلة القانونية.

ودعت نقابة الأطباء، جميع الأطباء بالتمسك بحقهم، وواجبهم، فى ارتداء الواقيات اللازمة قبل بدء العمل، مطالبة أعضائها فى حالة تعنت الجهات العاملين بها، بسرعة إرسال شكوى عاجلة على، أرقام مرصد النقابة العامة للأطباء، وواتس آب لجنة الشكاوى بالنقابة، رقم 01095111247.

كانت نقابة الأطباء، قد طالبت بتوفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية، بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل دون استخدامها لحماية الفريق الطبى، مع متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة حتى لا يقوم بعض المديرين بمنعها عن الأطباء بحجة عدم إستهلاكها، وتخفيف الزحام بالمستشفيات، عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التى يمكن تأجيلها، مشيرة إلى ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، دون إنتظار ظهور أعراض مرضية عليهم.



