اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بختام الصوم الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بجمعة ختام الصوم الكبير، والتي تسبق أسبوع الآلام.
سمي اليوم بجمعة ختام الصوم الكبير، لأنه تختتم فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الأربعيني، وهذه الجمعة تسبق جمعة العظيمة التي نتذكر فيها صلب السيد المسيح.
ومعروف بطقس جمعة ختام الصوم الكبير في الكنيسة أنه يقام سر مسحة المرضى المعروف بالقنديل العام؛ وذلك قبل بدء القداس الإلهي.
جدير بالذكر أن الكنائس على مستوى العالم لا تستقبل الشعب ولا تقييم القداسات بسبب تفشي فيروس كورونا.
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