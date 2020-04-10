اليوم.. بدء عمل منافذ "أهلا رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

يبدأ اليوم الجمعة عمل منافذ "أهلا رمضان"، في السلاسل التجارية و المجمعات الاستهلاكية، ولمدة شهر حتى 10 مايو المقبل، تحت رعاية رئيس الوزرء الدكتور مصطفى مدبولي.

عقد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عدة اجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق مع أكثر من 79 شركة على وضع آلية بديلة لمعارض "أهلا رمضان"، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بجميع المحافظات.

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وأكد الوزير، أن عدد منافذ ومعارض "أهلا رمضان"، هذا العام تصل إلى 1800 منفذ بزيادة كبيرة في عددها عن العام الماضي، ومنها على سبيل المثال 60 منفذًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و50 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى.

كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بـ"أهلا رمضان" يحتوى على كل عناوين المنافذ، من المتوقع أن يتم إطلاقة مطلع الأسبوع المقبل.

ويقام "أهلا رمضان" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.