ساويرس: لم أخفض الرواتب أو العمالة بسبب كورونا "ومش هيحصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه لم يلجأ إلى قرار تخفيض الرواتب أو تسريح بعض العمالة في شركاته، رغم التأثر الكبير بأزمة كورونا الإجراءات التي تلتها، مضيفًا: "لا خفضت 50% ولا مشيت حد ومش هيحصل".
وأوضح ساويرس، في لقاء عبر الإنترنت مع برنامج "مواجهة" بفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن "قرارات تخفيض الأجور وتسريح العمالة تتوقف على قدرة كل شركة على الاحتمال"، مؤكدًا: "لأننا مؤسسة كبيرة لم نفكر في تخفيض أجور العاملين معنا ولم نسرح أحدًا، لكنني مع قرار التخفيض بشركات السياحة لأنها تضررت بشكل كامل وأغلقت تمامًا بسبب هذه الأزمة، وهذا تجنبًا لحالات الإفلاس".
ولافتًا إلى مدى صعوبة الوضع الحالي، أشار ساويرس إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات لمعالجة آثار كورونا على الشركات، وأوضح أن ضخ الأموال لإنعاش الحركة الاقتصادية دون عودتها إلى العمل أمر غير مجدي، مضيفًا: "لو ما فيش ناس تشغل الفلوس اللي بتضخ وترجع عجلة العمل هيرجع ازاي لوحده".
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